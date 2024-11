Valle del Fonno e Rocchetta. L’incontro riesce a metà

GUALDO TADINO – "La Comunanza esprime profonda soddisfazione per l’incontro pubblico del 30 ottobre al teatro dei Salesiani e ringrazia i numerosi presenti"; nonostante il dispiacere per le assenze di interlocutori invitati, "rileva come le risposte ricevute contengano alcuni elementi positivi a partire dal riconoscimento reciproco delle parti. Confidiamo che si tratti di un appuntamento rimandato". Questo il commento della Comunanza agraria sul convegno organizzato dal cda presieduto da Nadia Monacelli (nella foto) e finalizzato a discutere le prospettive della valle del Fonno e della Rocchetta. Vi hanno partecipato oltre 150 persone, tra cui alcuni esponenti politici della minoranza del Consiglio comunale; ma non ci sono stati gli invitati di rilievo primario, come il Comune, la Regione Umbria e Rocchetta spa, cointeressati ad operare concretamente per il pieno recupero della vallata disastrata dal 2013. Si è però registrata una novità importante, con interventi epistolari, che hanno variamente giustificato la non partecipazione: la Regione per le imminenti elezioni, il Comune per la priorità della sicurezza della vallata con la richiesta inevasa della nomina di un Commissario, Rocchetta spa per i contenziosi in atto. La Comunanza dà una lettura positiva, spera che si abbattano i "muri" e si costruiscano "ponti" per un dialogo vantaggioso per tutti. Per questo "proseguirà quindi su questo percorso, aperta a proposte fattive mirate alla riapertura delle aree interdette e alla soluzione dei contenziosi". Alberto Cecconi