Uniti nel ricordo di Davide. Tra Avis e defibrillatore

Nel segno della solidarietà l’iniziativa con la quale familiari, amici e il Comitato che porta il suo nome hanno ricordato Davide Piampiano, il giovane morto in un incidente di caccia nel gennaio 2023, nel giorno in cui avrebbe festeggiato i 26 anni. È stata promossa una donazione di sangue in favore dell’ Avis ed è stato donato, nel segno e nel ricordo di Davide, un defibrillatore. Sono stati 25 coloro che hanno risposto all’appello Avis, fra i quali 6 nuovi donatori. Tanti "piccoli" gesti per un risultato importante, viene evidenziato, "se pensiamo che ogni donazione può aiutare fino a tre persone in situazioni di emergenza, interventi chirurgici, trattamenti per malattie croniche e non solo. Questa giornata ha voluto così celebrare la vita e l’eredità di Davide, un giovane che ha sempre creduto nell’importanza della solidarietà, del donarsi agli altri". Inoltre la Fastenal Europe, multinazionale americana che si occupa di sicurezza aziendale che ha Bastia Umbra una delle 14 filiali operative in Italia, ha donato al Comitato Davide Piampiano un defibrillatore. "La storia di Davide ci ha coinvolto particolarmente soprattutto perché alcuni dei nostri dipendenti sono suoi amici e conoscenti - sottolineano i responsabili della filiale -. Non vogliamo rimanere indifferenti a quanto successo, ma possiamo e dobbiamo essere attivi per sensibilizzare mantenendo vivo il ricordo di Davide. Per questo il nostro team di Bastia Umbra ha deciso di donare come simbolo un defibrillatore al comitato, un modo per dire che fare il primo gesto a volte può salvare una vita". Un defibrillatore che potrebbe essere installato in piazza del Vescovado, nell’area di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione, meta di molti visitatori anche per la presenza della tomba del Beato Carlo Acutis.

M.B.