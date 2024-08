Un’estate di spettacoli a Trevi . Teatro e musica sotto le stelle

Debutta questa sera “Se a Trevi d’estate una Villa…”, nuova stagione estiva di teatro e musica in scena fino al 13 agosto tra Villa Fabri e alcuni tesori inconsueti come il sito archeologico di Pietrarossa, lo spazio ai piedi del Santuario del Beato Pietro Bonilli a Cannaiola e l’area antistante la chiesa di San Lorenzo a Picciche. Otto spettacoli d’autore, tutti con inizio alle 21, che vanno a comporre il cartellone promosso dal Teatro Belli di Antonio Salines, in collaborazione con Magazzini Artistici di Narni e Roma, Teatro di Sacco di Perugia, Povero Willy di Terni, con il contributo del Comune e costruito per coinvolgere il pubblico umbro (e non solo) e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio trevano.

I primi cinque appuntamenti sono a Villa Fabri. Si comincia stasera con L’Avaro” nella versione di Roberto Lerici tratta da “Aulularia” di Plauto, con Gigi Savoia e Francesca Bianco, si prosegue domani con “I tre 3 volti di Shakespeare - Amleto, Otello e Re Lear”, spettacolo scritto e diretto da Germano Rubbi, anche interprete con Elisa Gabrielli, Damiano Angelucci, Fabrizio Bordignon. Giovedì va in scena “Buoni o cattivi? Punti di vista” di Riccardo Barbera, venerdì “Invece di una lettera”, l’amore di Vladimir Majakovskij per Lilja Brik con protagonista Diletta Masetti accompagnata dalle note di Marco Scolastra al pianoforte. Sabato ecco “Didone” di Roberto Lerici, tratto dall’Eneide di Virgilio. Il sito archeologico di Pietrarossa sarà invece scenario di “Per guerra o per amore. Amori e conflitti a Roma” scritto e diretto da Riccardo Leonelli in scena domenica 11 in uno spettacolo comico dal sapore classico con spassosi duetti nel contesto mitico dell’Antica Roma.

Quindi, lunedì al Santuario del Beato Pietro Bonilli sarà la volta di “Autodafè“, concerto tributo a Franco Battiato con i musicisti Emanuele Cordeschi Bordera, Marialuna Cipolla, Lorenzo D’Amario, Emanuele Grigioni, Devid Luchetti, Matteo Scorsolini e Riccardo Leonelli, voce narrante. Il sipario si chiude martedì 13 alla chiesa di San Lorenzo a Picciche con “La magia del cinema” pièce scritta e diretta da Stefano De Majo in scena con Fabrizio Longaroni (pianoforte, tromba e voce) in un viaggio immaginifico nel cinema d’autore, tra celebri colonne sonore, monologhi e personaggi del grande schermo. I biglietti per Villa Fabri costano 10 euro, per gli altri spazi 3 euro, acquistabili la sera degli spettacoli e in prevendita su VivaTicket.

Sofia Coletti