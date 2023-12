Umbria, quante potenzialità: "Uno scrigno da aprire"

Capital market e filiere produttive, la cultura della sostenibilità, infrastrutture e sviluppo. Temi approfonditi in occasione di “Looking for Umbria”, l’appuntamento di approfondimento che ESG89 Group dedica alla regione. La location scelta per l’incontro, l’aeroporto San Francesco d’Assisi, non è stata casuale visto che recentemente è salito al secondo posto tra gli scali europei con un traffico annuo sotto i 5 milioni di passeggeri in base al rapporto di Aci Europe. Sul palco si sono alternati esponenti del mondo dell’impresa e delle istituzioni regionali, per tracciare le linee dello sviluppo economico futuro della regione. Tutto questo anche alla presenza di molti studenti degli istituti umbri perché è ai giovani che bisogna necessariamente guardare perché la regione possa spiccare il volo.

ll claim dell’evento è stato riassunto nell’ultimo panel che ha visto protagonisti la governatrice Donatella Tesei, il presidente di ESG89 Group Giovanni Giorgetti e quattro eccellenze in Umbria, ovvero Il Gruppo Monetti, con Vincenzo Monetti, la Energy Solutions, con Federico Montesi, la MCT Italy con Andrea Marcantonini e infine la Famiglia Cotarella con Dominga Cotarella. La presidente Tesei ha ricordato i grandi numeri dell’aeroporto "che entro due o tre anni si avvierà a diventare una struttura di eccellenza e i recenti sviluppi con l’alta velocità, in particolare con la prossima istituzione della fermata media Etruria. Il valore dei talenti e in particolare del capitale umano è l’altro punto di forza, a patto che si lavori per creare le condizioni ideali per trattenere le competenze". La sfida, soprattutto per le imprese più piccole è fare rete perché soltanto così si può presentare l’Umbria al resto del Mondo nel modo migliore.

Giovanni Giorgetti, presidente di ESG89, ha affermato: "In Umbria possiamo fare facilmente squadra e scalare così le classifiche dell’attrattività nazionali. Lra regionea è come uno scrigno, con un grande tesoro che va scoperto: turismo, enogastronomia, imprese e sostenibilità sono le direttrici lungo le quali muoversi. E questa è l’eredità che lasciamo ai nostri giovani".

S.A.