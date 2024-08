Umbria, week end ‘bollente’. I giorni più caldi dell’anno. Ecco dove trovare refrigerio

Perugia, 10 agosto 2024 – Bollino rosso oggi e domani a Perugia, con caldo che sarà opprimente praticamente in tutta la regione e soprattutto nei centri urbani. L’aria sarà bollente soprattutto nelle zone interne e di pianura: il Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria prevede in queste aree temperature massime tra 38 e 40 gradi, mentre domani si potrebbe arrivare anche a 41. Ieri le massime nelle zone più calde della regione (nel ternano quindi) hanno comunque sfiorato i 39 gradi. Vale però la pena ricordare che in Umbria c’è anche la possibilità di trovare zone e luoghi dove le temperature sono accettabili.

Un classico è Castelluccio di Norcia, dove ieri la massima è stata di 27 gradi. Oppure a Colfiorito, sopra Foligno, con 32 gradi. Sul Monte Cucco (1.000 metri circa), non si è andati oltre i 27,5 gradi. Questo weekend dunque, secondo gli esperti, sarà il più caldo dell’anno. Sarà davvero così? Domenica sera lo sapremo. Intanto però i bollini rossi del ministero della Salute che indicano le città dove la salute è più a rischio per le alte temperature si moltiplicano: dopo i 7 di ieri, oggi ne sono previsti 9 e domenica ben 14, più della metà dei 27 centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero. Con Perugia che si conferma città più calda d’Italia da un mese a questa parte. Ieri infatti erano ‘rosse’ Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Roma.

«La situazione ormai bloccata da quasi 50 giorni sulla nostra regione – spiega Perugia Meteo – salvo rare e brevissime pause, con la rimonta che investirà direttamente anche la nostra regione, con il giorno cruciale individuato, al momento, in lunedì 12 agosto e probabilmente anche martedì 13, quando i valori massimi si attesteranno, in pianura e collina, pari o superiori ai 40°C , con minime che si manterranno al di sopra dei 20°C, notti tropicali da passare quindi, una situazione difficile per chi non ha condizionatori e per chi ha problematiche respiratorie, visto l’alto tasso di umidità notturno e al primo mattino". La tendenza per la settimana di Ferragosto? Per usare un eufemismo – conclude Perugia Meteo - sarebbe come andare al casinò e puntare, alla roulette, sul rosso o sul nero, visto quanto i modelli variano ogni sei ore, alternando rotture temporalesche a caldo africano per tutta la settimana". Bisognerà avere un altro po’ di pazienza.