Tutto pronto per “Riverock“ alla Rocca Maggiore di Assisi

L’estate dello spettacolo si arricchisce con il Riverock Festival, uno degli eventi di punta del cartellone assisana, che quest’anno si sposta nel luogo più evocativo del territorio, la Rocca Maggiore, e torna alla sua forma originaria, in un unico fine settimana dal 20 al 23 luglio, con due serate a ingresso gratuito. "Abbiamo scelto – dice il direttore artistico Jacopo Cardinali – di tornare ad un’idea di festival più sincera, più sostenibile, più aperta ed accessibile a chiunque abbia semplicemente voglia di tornare a goderne insieme a noi"

Due saranno i concerti a pagamento: giovedì 20 luglio ci sarà Daniele Silvestri (nella foto) che presenta in esclusiva per l’Umbria, il suo “Estate X“, nuovo tour con il ritorno delle chitarre elettriche e dei brani più coinvolgenti della sua ventennale carriera ma anche con i brani del nuovo, attesissimo album “X”. E poi la serata conclusiva di domenica 23 luglio, quando l’area della Rocca Maggiore si riempirà della musica e dei colori del Teenage Dream, uno degli show ispirati agli anni 2000 più in voga del momento. Biglietti in prevendita sui circuiti Ticketone, TicketItalia e TicketSms.

La prima serata ad ingresso gratuito si terrà invece venerdì 21 luglio, con l’attesissimo concerto della Lovegang 126, collettivo composto da alcuni dei massimi esponenti della scena hip-hop italiana: Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino B, che presenteranno “Cristi e Diavoli”. Ingresso libero anche per sabato 22 luglio, con un doppio show dedicato a due punti di riferimento della scena alternative e cantautorale italiana: Maria Antonietta e Dente. Per queste due serate sarà necessario prenotare il biglietto su www.riverock.it.

Altra novità il Riverock Sunset, momento speciale tra le antiche mura del Giardino degli Incanti, sempre all’interno della Rocca Maggiore dove musica, teatro e arti coreutiche si abbracceranno in un’esperienza unica. Ci saranno aree food & drink e relax e sarà attivato il servizio navetta gratuito.