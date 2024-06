Tutti sul palco. C’è la ’Festa della Musica’

TODI – Torna la Festa della Musica, gratuita e aperta a tutti, nata nel 1982 per incoraggiare chiunque a suonare e cantare fuori dai luoghi convenzionali e portata a Todi nel 2014 su iniziativa del Centro Studi "Della Giacoma". Dalla musica classica all’opera lirica, dal folk alla musica per banda, jazz, pop, rock ed etnico: giovani, meno giovani e giovanissimi, musicisti, danzatori, musicoterapeuti e cantanti si incontreranno nella città di Jacopone, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, per condividere momenti di accoglienza, solidarietà e accessibilità e salutare l’inizio dell’estate. Fantasioso il duetto di arie di opera lirica, le danze folkloristiche argentine e i canti mediterranei che accompagnano le visite guidate a Via Termoli, l’Alegrias flamenca che invita alla visita della Galleria d’Arte Fondazione Progetti Beverly Pepper, la musica popolare ucraina, i canti che accompagnano le visite a Palazzo Pensi, la musica indiana e iraniana meditativa che duetta con le visite guidate a Palazzo Valenti Fredi. La musica, infatti, diventa anche un’occasione per dar voce ai luoghi nascosti della città e ai siti di pregio, grazie alla collaborazione con associazioni culturali quali Coop Culture, Fondazione Beverly Pepper, Archeoclub e Fai. Una menzione particolare va al cuore di queste giornate, la musica dei ragazzi delle Associazioni Temenos e Insieme per volare come concerto finale del corso di musicoterapia guidato dal Gianfranco De Franco, polistrumentista e musicoterapeuta, e la musica del gruppo MIC-Musica in Cammino Band.