Trestina va sotto poi vince al tie-break

AUTOSTOP TRESTINA

3

PALLAVOLO SCANDICCI SDB

2

(24-26, 23-25, 25-11, 25-15, 15-13)

TRESTINA: Malesardi 31, Valentini 17, Zani 14, Mancini 11, Esposito 9, Baruffi 9, Cesari (L1). N.E. – Fanciullini, Gambino, Cincinelli, Saia, Gnassi, Massai, Di Francesco (L2). All. Francesco Brighigna.

SCANDICCI: Cacciatori 21, Turini 13, Mame 12, Pierdonati 7, Pedrolli 7, Giacomello 1, Magnani (L), Viganò 1, Picchiotti, Grossi, Siano. N.E. – Masoni, Basegni, Pugi. All. Patrick Mineo.

Arbitri: Matteo Valeri e Sofia Gianferro.

TRESTINA - Gara a due velocità per la Autostop Trestina in serie B2 femminile: le umbre vanno sotto due a zero e poi rilsangono la china andando a battere la Pallavolo Scandicci Sdb al tie-break. Bilanciati i primi due parziali nei quali le ospiti capitalizzano meglio le opportunità che si presentano. A partire dal terzo frangente, le locali fanno leva sulla potenza in attacco di Malesardi per scavare solchi importanti e rimettere in asse la gara. Tie-break emozionante deciso dai muri di Valentini.