Treni in ritardo. Summit con l’azienda

ORVIETO Si è riunito il tavolo tra la Regione, la direzione umbra di Trenitalia e il Comune per analizzare la situazione dei trasporti ferroviari sul territorio orvietano alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati lungo la linea Roma-Firenze. "Sul tavolo – spiega l’assessore ai trasporti, Gianluca Luciani – sono state analizzate le problematiche e le esigenze di centinaia di viaggiatori che quotidianamente si muovono per motivi di lavoro e di studio. Alla Regione e Trenitalia sono state avanzate richieste specifiche per abbattere i tempi di percorrenza con la Capitale, in particolare per il rientro da Roma dell’Ic 598 la cui partenza con l’orario invernale è stata spostata al Binario 2 Est accumulando spesso ritardi, e per andare a colmare alcuni buchi negli orari dei treni in partenza da Orvieto tra le 7 e le 9, quindi garantire l’arrivo a Roma entro le 9".