"Tra cielo e terra: tre giorni insieme per entrare nel mondo dell’astronomia". Questo il titolo dell’evento che si terrà oggi e domani presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà, opportunità unica per avvicinarsi all’astronomia con un programma ricco di attività didattiche e interattive, conferenze, osservazioni del cielo, laboratori. Domani si terrà "Eratostene", tra i momenti più significativi dell’iniziativa, con la riproposizione dello storico esperimento condotto nel III secolo a.C. dal filosofo ed astronomo greco Eratostene, che calcolò la circonferenza della terra basandosi sull’ombra proiettata da uno gnomone. L’esperienza si svolgerà in contemporanea con altri centri astrofili italiani. Ulteriore rilievo lo avrà l’inaugurazione della meridiana analemmatica presso il convento, di grande originalità e precisione, che si terrà oggi alle 17:00, a cura Luigi Marcon, l’ideatore. A seguire l’osservazione del sole con i telescopi solari organizzata dall’associazione astrofili Umbertide Mizar. Domani dopo la messa che si terrà alle 11.00 l’esperimento di Eratostene condotto da Simonetta Ercoli di "StarLight, un planetario tra le dita" e da Luigi Marcon. "Questo evento – dicono gli organizzatori - è un’importante occasione per scoprire i segreti del nostro universo, approfondire la conoscenza scientifica e vivere un’esperienza di comunità all’insegna della scienza".