Trasporti: un lunedì-trappola. Dalle 15 lo sciopero dei bus. Studenti ’salvi’, pendolari no

Lo sciopero scatterà alle 15 e dunque non toccherà direttamente la ripresa della scuola, che in alcune zone dell’Umbria avviene oggi. Ma i disagi per residenti e pendolari non mancheranno. Anche in Umbria, infatti, si annuncia un lunedì nero nei trasporti con lo sciopero proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Uil. La protesta, in Umbria, coinvolgerà il settore del Tpl per un totale di circa 1.500 dipendenti, con l’obiettivo di sollecitare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero sarà di 8 ore, dalle 15 alle 23.

"Nonostante il risultato della prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio – sottolineano i sindacati – non si sono registrati segnali di avanzamento da parte delle associazioni datoriali, né da parte delle istituzioni. La mobilitazione nasce dalla mancata conclusione delle trattative per il rinnovo del Ccnl, scaduto a marzo del 2024. I lavoratori del settore trasporti chiedono da oltre un anno un adeguamento salariale che rispecchi il crescente costo della vita, oltre a migliori condizioni lavorative in termini di sicurezza, formazione e gestione degli orari di lavoro. Il tutto per "garantire un futuro stabile ai lavoratori del settore e migliorare la qualità del servizio per i cittadini. Non possiamo più attendere".

Lo sciopero, come detto, inizierà oggi alle 15. A Perugia le scale mobili e l’ascensore inclinato, attigui alla stazione del Minimetrò al Pincetto, funzioneranno regolarmente, come pure le biglietterie. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.