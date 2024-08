Tragedia di Marcinelle. Cerimonia al “Grottino“

GUALDO TADINO- La tragedia di Marcinelle verrà commemorata giovedì, alle 21, negli spazi adiacenti ai locali del "Grottino" e del teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri. L’evento, organizzato dalla sede locale del Gruppo archeologico dell’Appennino umbro-marchigiano, chiamato "storia sotto le stelle", viene attuato nel 68° anniversario della tragedia della miniera belga, dove l’8 agosto 1956 morirono 262 persone, di cui 136 emigrate dall’Italia. Si prenderà spunto del romanzo storico "Un angelo in miniera" del giovane gualdese Sebastien Mattioli , edito da Albatros. Il libro, dedicato alla storia dell’emigrazione italiana dal secondo dopoguerra nelle miniere di Francia e Belgio, ha come punto di riferimento il nonno dell’autore, il gualdese Angelo Mattioli, emigrato oltralpe alla ricerca di un lavoro, come furono costretti a fare tanti umbri anche nel secondo dopoguerra. Mario Fioriti, scrittore e gestore del "Grottino", location diventata negli anni salotto letterario ed artistico, dialogherà con l’autore. Interverranno Catia Monacelli ed Bazzucchi. La serata sarà accompagnata da letture affidate a Silvia Marcellini e Sascia Rondelli.

A.C.