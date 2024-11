Torna sulla Rupe il festival della filosofia

Dieci anni di approfondimenti sulle opere di Immanuel Kant per scoprire e riscoprire quanto sia ancora attuale e moderno il pensiero del grande filosofo tedesco. Con la decima edizione di “Orvieto in Philosophia“, che si terrà dal 3 al 5 dicembre, si chiude il progetto della Decade Kantiana avviato nel 2014 che ha visto in questi anni confrontarsi a Orvieto i più importanti filosofi italiani davanti una platea di migliaia di studenti. Il programma della decima edizione del festival, organizzato dalla Fondazione per il Centro studi “Città di Orvieto“ in collaborazione con Unitre Orvieto e Scuola comunale di musica “Casasole“ e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e del Comune di Orvieto, è stato presentato questa mattina nella Sala Digipass della Nuova biblioteca pubblica “Luigi Fumi“. Ad illustrarlo il coordinatore delle attività di ideazione e realizzazione, Franco Raimondo Barbabella, insieme alla presidente del Centro studi, Liliana Grasso (foto), al consulente scientifico dell’iniziativa, Massimo Donà, al sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, al presidente dell’Unitre Orvieto, Riccardo Cambri e alle dirigenti scolastiche dell’Iisacp di Orvieto, Cristiana Casaburo, e dell’Istituto Majorana-Maitani, Lorella Monichini, le due scuole che unitamente al Liceo scientifico "Galilei" di Terni parteciperanno alla manifestazione di quest’anno. Nei tre giorni del festival, all’auditorium "G.Messina" di palazzo Coelli e alla Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo, saranno otto gli importanti filosofi che si alterneranno in altrettante lezioni magistrali: Sebastiano Maffettone, Massimo Adinolfi, Gaetano Rometta, Francesco Valagussa, Luciano Dottarelli, Massimo Marassi, Ilaria Gaspari e Lucrezia Ercoli.