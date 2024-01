Torna la stagione delle fiabe al Teatro di Figura. Colori e fantasia per un pubblico senza età

È ripartita al Teatro di Figura Perugia quella che è ormai diventata una rassegna ben consolidata nel panorama culturale perugino, molto amata da bambini e famiglie. E’ la decima stagione di teatro ragazzi organizzata da Tieffeu, in scena tutte le domeniche fino al 7 con 12 spettacoli allestiti prevalentemente con l’utilizzo di burattini, marionette, pupazzi ed attori e rappresentati dalle più note compagnie di teatro di figura e per ragazzi della scena nazionale. "Le rappresentazioni – spiegano gli organizzatori – sono tratte in particolare dalle fiabe classiche, con l’immaginifico mondo del Teatro di Figura e sono adatte a coinvolgere anche i più piccoli spettatori"

Il prossimo appuntamento, domenica 14 alle 17.30 sarà con “La favola delle nuvole e del profumo“ per la regia di Giacomo Zito, con gli attori Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti, pupazzi, canto dal vivo, interazione con il pubblico: tratto dal romanzo “Tra le Nuvole” di Marco Renzi è una favola moderna che si inserisce nel solco dei grandi narratori. Si prosegue il 21 con “Fiabe al telefono“ (nella foto), uno dei cavalli di battaglia del Tieffeu con regia e scenografia di Mario Mirabassi, i pupazzi di Ada Mirabassi e con Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli che racconta con grande attualità l’attaccamento dei bambini al cellulari. E poi, per ricordarne alcuni, la magia di “Hansel e Gretel“ il 28 gennaio, “Il manifesto dei burattini“, varietà di teatro d’animazione musicale e recitato il 4 febbraio ma anche “La fiaba dei super eroi“ il 18, “I tre porcellini “ il 25 e “I lupi sono cattivi… solo nelle favole“ il 3 marzo. L’ingresso del Teatro è da via del Castellano, traversa di Corso Cavour oppure da via del Cortone, con prenotazione allo 075.5725845 e biglietto d’ingresso a 7 euro.