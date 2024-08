Torna “Deruta Book Fest“. Una giornata da sfogliare

Sessanta scrittori e duecento libri in omaggio per una giornata tutta dedicata alla lettura e all’editoria. L’appuntamento è per questo sabato 24 agosto alla Casa della Cultura e dell’Associazionismo, nel centro storico di Deruta, dove andrà in scena la ospiterà la sesta edizione del “Deruta Book Fest“ (nella foto una precedente edizione), manifestazione promossa da Fuis, la Federazione unitaria italiana scrittori, Federintermedia ed Europa Comunica Cultura.

Il cartellone è ricchissimo di proposte con incontri, presentazioni e spettacoli che si terranno non stop per l’intera giornata, dalle 10.30 fino alle 20 con la partecipazione di oltre 60 autori, scrittori e poeti non soltanto umbri ma provenienti da tutta Italia. Presenteranno le loro opere anche con l’interpretazione di attori professionisti e reading poetici. Per gli organizzatori "si tratta di un’occasione unica per promuovere la lettura in un territorio che è sempre stato un fiore all’occhiello dell’artigianato in un connubio, quello tra arte e lettura, che mira a promuovere la cultura a tutto tondo".

Nel corso della giornata sono previste presentazioni e letture di opere d’ogni genere letterario, così da spaziare dalla poesia alla narrativa, dal giallo e al thriller fino alle letture per i bambini. All’evento parteciperanno il presidente della Fuis Antonio Natale Rossi, il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alla cultura Piero Montagnoli, mentre a coordinare i vari autori ci sarà Bruno Mohorovich.

Nel corso della giornata sono previsti anche collegamenti e interviste ai protagonisti sul canale YouTube di Moon Radio Libera Deruta, media partner della manifestazione con Rtn Radio.