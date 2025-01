Tirocini nel turismo. Via alle candidature

MONTEFALCO Nei Comuni di Montefalco, Gualdo Cattaneo e Cascia è possibile candidarsi a tirocini nel settore della cultura e del turismo. Ai fini dell’ammissibilità della candidatura verrà presa in considerazione l’ultima domanda inoltrata in ordine di tempo entro il termine di scadenza di presentazione indicato nel portale istituzionale. Per Montefalco i tirocini disponibili sono un addetto qualificato al front office e un addetto qualificato alla segreteria. Gli aspiranti tirocinanti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dell’avviso, potranno candidarsi fino alle 12 del 3 febbraio cliccando su "compila la domanda" autenticandosi tramite credenziali Spid di secondo livello (per informazioni: www.spid.gov.it). Affinchè la candidatura vada a buon fine, è necessario compilare integralmente il modulo di domanda online; allegare il curriculum vitae nel formato Europass come previsto dall’avviso; verificare che tutti gli allegati siano correttamente compilati ed inseriti. La piattaforma restituirà un numero di protocollo che certifica l’avvenuto invio. E’ possibile integrare e/o modificare le domande di partecipazione già trasmesse per i Comuni di Cascia, Montefalco e Gualdo Cattaneo, attraverso la presentazione di una nuova domanda che sostituisce integralmente quella già inviata, con la stessa scadenza. Per tutte le informazioni è possibile consultare i siti dei Comuni interessati.