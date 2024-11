Tiro con l’arco 3D. Il campionato a Polino

Il campionato italiano di tiro con l’arco 3D tornerà a Polino. A dare la notizia è stato il presidente degli Arceri Terni Stefano Tombesi, nell’ambito della festa di fine anno andata in scena all’Archery Training Center di via del Centenario. Un momento conviviale dove la grande famiglia ternana si è ritrovata per celebrare i grandi risultati ottenuti nel corso del 2024. "C’è tanto da festeggiare, come tutti gli anni – commenta Tombesi – festeggiamo i risultati dei nostri atleti di punta ma anche chi ha lavorato al loro fianco aiutandoli nel centrare i rispettivi obiettivi". A essere premiati dal delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli sono stati: Sabrina Vannini (oro individuale e squadre al Mondiale 3D), Lorenzo Gubbini (argento individuale e oro a squadre al Campionato Italiano Indoor, oro a squadre al Campionato Europeo Indoor, argento individuale e nel mix team al Campionato Europeo giovanile, oro al Campionato Italiano Campagna, oro e bronzo assoluto al Campionato Italiano Targa, oro alla World Archery Indoor Series), Nicola Kos (convocazione al Campionato Mondiale 3D), Federico Pagnoni (oro a squadre ai Campionati Italiani Indoor, oro a squadre ai Campionati Europei) e Filippo Tombesi (oro a squadre ai Campionati Italiani Indoor). A proposito del campionato italiano 3D, il presidente Stefano Tombesi ha svelato la location del grande evento che vedrà protagonista la società ternana: "Abbiamo deciso di tornare a Polino visto il grande successo di due anni fa. Tra l’altro Polino sta crescendo anche dal punto di vista delle infrastrutture. Per questo sarà ancora più bello tornare in quei posti fantastici".