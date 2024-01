’Tiferno Girls’. La partita della solidarietà

Tra amicizia e beneficenza per una sfida di basket che si è svolta al palazzetto dello sport. La formazione delle Tiferno "girls" capitanata dal presidente della Tiferno Pallacanestro, Marco Cesaroni contro una rappresentanza del Comune. Mezza giunta in campo, col sindaco Luca Secondi e gli assessori Benedetta Calagreti e Riccardo Carletti e "mezzo esecutivo" in tribuna con l’assessore Botteghi e il vicesindaco Bernicchi a dare man forte con cori di incitamento. Alla fine della contesa le "girls" della Tiferno l’hanno spuntata in maniera netta per 34 a 22, ma il risultato mai come in questo caso, non conta perché è la solidarietà ad aver vinto. Dopo la cerimonia di premiazione infatti sono stati consegnati alla presidente della Muzi Betti, Annalisa Lelli, in campo anche lei, un televisore della Tiferno Pallacanestro e un contributo economico da parte dell’associazione "Fiori di Lilla".