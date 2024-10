"Tesei presidente e noi raddoppiamo"

PERUGIA – "Forza Italia sarà il perno della coalizione di centrodestra, i sondaggi ci danno in forte crescita. Sosterremmo lealmente Donatella Tesei e vorremmo essere protagonisti di questa nuova stagione e se il buongiorno si vede dal mattino, mi sembra che il clima sia molto positivo. Sono convinto che Donatella Tesei sarà ancora presidente di regione con una Forza Italia diversa, nel senso che avrà il doppio dei consensi che ha avuto in occasione delle altre elezioni regionali". A dirlo è il ministro degli esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto insieme ad altri esponenti del partito alla Conferenza nazionale Enti Locali degli Azzurri, in svolgimento a Perugia. Sul palco anche la stessa Tesei: "Il centrodestra è unito come non mai – ha detto la candidata presidente – e quello che ci unisce sono i valori comuni, quelli che permettono di portare avanti un programma di governo, di dare gambe e cuore a quello per cui si crede per poi vederne i risultati". Tesei ha anche lanciato un appello: "Non si può pensare che una regione come la nostra debba e possa avere solo cinque assessori, è una cosa incredibile, questo numero va aumentato. Non è possibile -perché abbiamo una serie di deleghe e di mansioni che è straordinaria. Pensiamoci perché se vogliamo lavorare bene ed esercitare bene le deleghe che competono al governo regionale questo numero di assessori va modificato".