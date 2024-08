Terzieri, il caso-Masgalano. Il Casalino accusa e si ritira

Chiuso il Palio dei Terzieri scoppia il "caso Masgalano". Il Terziere Casalino si ritira dalla competizione per il miglior personaggio della sfilata e critica aspramente la giuria. Con una nota nota ufficiale il Terziere rossoblu spiega che "il giorno del corteo storico i giudici si sono resi responsabili di un comportamento, a nostro avviso, superficiale e irrispettoso".

"Nonostante più volte sia stata ribadita l’attribuzione del riconoscimento ‘ad personam’ – sottolinea il terziere Casalino – una volta aperte le buste non sono riusciti a specificare, in un gruppo di quattro costumi identici, quale fosse il figurante in questione. Di fronte alle nostre evidenti perplessità, ci è stato semplicemente risposto che avremmo potuto procedere da soli nella scelta, segno di evidente indifferenza e superficialità. Non riteniamo tale atteggiamento accettabile, lede tutti coloro che hanno sfilato con impegno, serietà e amore per il Terziere, oltre che i responsabili di corteo e i loro collaboratori che da mesi si adoperano senza sosta per la nostra festa".

I responsabili del Terziere Casalino parlano anche di "altre pesanti affermazioni emerse nel suddetto giorno". Nel frattempo l’Ente Palio ha reso noti i nomi dei finalisti. Terziere Borgo Dentro: Silvia Pilato - Donna Marietta, Luca Cesarini - Francesco Orsini, Adriano Gallo - Mercante della lana; Terziere Castello: Sara Frullano - Monna Allegorica con chiave del Pievese lontano, Adelaide Fioroni - Dama Famiglia Rosei, Alessandra Tassino - Castellana Famiglia Momtemarte. Terziere Casalino: Ritirato.