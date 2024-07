Terni, i vigili del fuoco festeggiano e ringraziano il capo reparto Anulli: va in pensione dopo 28 anni di servizio

Terni, 23 luglio 2024 – Ultimo giorno di servizio per il capo reparto Roberto Anulli al comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni.

Una piccola cerimonia organizzata dai colleghi ha visto il saluto ad Anulli, che è entrato nel corpo dei vigili del fuoco nel 1996 ec lascia dopo 28 anni di servizio.

Anulli ha partecipato a tutte le grandi emergenze italiane, prima come vigile operativo dal terremoto dell’Umbria a quello dell’Aquila e poi dal 2017 come comunicazione nazionale, documentando l’attività dei vigili del fuoco dal terremoto di Casamicciola di Ischia passando per la tragedia del Mottarone alle alluvioni delle Marche e della Toscana, per arrivare per ultimo al G7 di Borgo Egnazia.

A Terni dopo un ventennio impegnato nelle partenze di soccorso si è occupato anche di formazione organizzando i corsi sia per il personale interno che quelli per operatori “Sfa” rivolti al personale di altre direzioni regionali contribuendo alla crescita del polo di formazione ternano. In ultimo ha ricevuto l'incarico di referente per la comunicazione per il comando di Terni interfacciandosi con la stampa ed aggiornandola sui maggiori interventi nel territorio ternano.