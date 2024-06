Terni Fc conquista la finale. Ora si lotta per la serie D

OSSESE

OSSESE: Cherchi, Ubertazzi, Madeddu (21’ st Al. Sechi), Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu, Villa, Gueli, Bah (25’ st Oggiano). A disp.: An. Sechi, Melis, Mat. Fadda, Chiappetta, Contini, Mudadu, Vita. All: Mar. Fadda.

TERNI FC: Cunzi, Dianda (21’ st De Sagastizabal), Flavioni, Gaggiotti, Dida (39’ st Leonardi), Romeo, Carletti, Bagnato, Tozzi Borsoi (43’ st Valerio), Pacilli, Pescicani. A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Fabris, Lora Almonte, Ronconi, Proietti Zolla. All.: Borrello.

Arbitro: Iudicone di Formia (Salviato di Castelfranco Veneto e Colitti di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 2’ pt Fancellu (O), 41’ st Leonardi (T).

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Flavioni, Gaggiotti, Dida, Cunzi, Leonardi, il vice allenatore Virgilio (T), Mat. Fadda (O). Recupero: pt 0’, st 5’.

L’impresa è servita. Il Terni Fc pareggia 1-1 in Sardegna conquistando il pass per la doppia finale che vale la serie D. Si comincia domenica prossima in Liguria, in casa della Cairese, ritorno in programma domenica 16 giugno a Terni. Un’impresa con la “I“ maiuscola perché la trasferta sarda inizia nel peggiore dei modi. Due minuti e, al primo affondo, Fancellu risolve una mischia in area depositando la palla in rete in rovesciata. La formazione di Borrello, con Tozzi Borsoi in campo dal primo minuto, ha il merito di non scomporsi e fare la partita. Bagnato al 19’ trova anche l’eurogol, al volo di destro, sull’angolo di Pacilli, ma l’arbitro Iudicone vede un fallo in area ed è tutto da rifare. L’Ossese vede da vicino la finale ma all’86’ Leonardi, entrato in campo da un minuto, raccoglie la respinta corta della difesa di casa, sul cross dalla destra di Pacilli, e spedisce la palla sotto la traversa. Sì, il capolavoro è realtà.