Ternana, rebus infermeria. Cianci e Tito migliorano

Progressi per Cianci, Tito e Donnarumma. Ancora forti dubbi per Capuano e Mattheus. Nell’ultimo allenamento i primi tre sono tornati a svolgere una parte del lavoro in gruppo, mentre il capitano e il centrocampista spagnolo hanno continuato ad allenarsi a parte. Nel complesso, dunque, in vista del big match con la Virtus Entella (domenica ore 15 al Liberati), la situazione infortunati rimane piuttosto complicata, ovviamente anche in merito a un eventuale impiego dal primo minuto di coloro che dovessero recuperare. Ignazio Abate non si è mai fasciato la testa nelle emergenze e in effetti il gruppo ha sempre risposto bene, sia per affidabilità dei singoli, giovani compresi, sia per l’acquisita capacità di interpretare al meglio moduli alternativi. Ma il livello di importanza e difficoltà della sfida con l’undici ligure obbligano a sperare in qualche fondamentale recupero, possibilmente per un impiego nell’undici. È anche da vedere se Corradini, tornato in gruppo martedì dopo l’assenza per l’infortunio alla mano, avrà una maglia da titolare. Oggi allenamento a porte chiuse, al Taddei (ore 15). Alle 12 sarà in conferenza Emanuele Cicerelli, bomber del campionato con 12 reti.

“Rocca Rossoverde“, i cui due pullman per la trasferta di Pescara sono già soldout, esprime disappunto per le possibili restrizioni, Fidelity Card in particolare. "La tessera del tifoso – si legge nella nota – è uno strumento inutile che serve soltanto a non fare andare chi ne fa una questione di principio ma all’atto pratico è sovrapponibile al biglietto d’ingresso, contiene le stesse informazioni" e "comunicare solo pochi giorni prima, talvolta ore, se essa è obbligatoria è una totale mancanza di rispetto per i tifosi e per chi tenta di organizzare pullman o qualsiasi altra iniziativa".