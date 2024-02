Ternana, missione-Spezia. Breda conta i disponibili

di Massimo Ciaccolini

TERNI

È iniziato il countdown in vista dello spareggio-salvezza tra la Ternana e lo Spezia di domenica (ore 16.15), che sarà arbitrato da Federico Dionisi di L’Aquila. Da oggi Roberto Breda comincerà a far lavorare la squadra a porte chiuse per provare, in segreto, le tattiche di gioco ed i relativi interpreti da opporre ai liguri con il fermo obiettivo di conquistare la vittoria.

Nel pomeriggio (ore 14.30), infatti, è stato programmato un allenamento congiunto con la Primavera allenata da Massimo D’Urso, che si svolgerà sul terreno del "Liberati". Ieri, nella doppia seduta di lavoro effettuata all’antistadio "Taddei", è rimasto ancora ai box il centrocampista Jakub Labojko, sempre bloccato da una fastidiosa sindrome influenzale che rischia di tagliarlo fuori dalla lista dei calciatori disponibili per domenica, mentre il mediano Federico Viviani e il difensore Ange N’Guessan hanno svolto lavoro personalizzato. Permane l’assenza dell’attaccante Jan Zuberek, iniziata alla vigilia della gara con il Como per la quale il polacco non è rientrato nella lista dei convocati. Nel frattempo, la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica sta procedendo a rilento tra i tifosi rossoverdi, mentre i supporters dello Spezia sono in fermento da diversi giorni per organizzare la trasferta a Terni. Al momento risultano aver già completato 3 pullman oltre a diversi pulmini, in aggiunta a quei tifosi che invece hanno deciso di arrivare in Umbria con auto proprie.

"L’amore addosso": è il nome dato all’iniziativa promossa dalla Ternana Calcio in concomitanza con le festività legate al Patrono di Terni, San Valentino. La società, infatti, ha lanciato una collezione "street", a edizione limitata, di T-shirt che enfatizza l’amore per la città, il suo Santo e la squadra del cuore. Le maglie sono disponibili presso il "Ternana Store" di viale Battisti, e mostrando l’abbonamento per il campionato in corso o il biglietto della gara con lo Spezia si potrà acquistare a un prezzo scontato.