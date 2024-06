Tentata aggressione a magistrato “Scoppia“ il carcere di Sabbione

Follia nel carcere di Sabbione: detenuto italiano tenta di aggredire un magistrato con una forchetta di plastica affilata. Denunciato dal Sappe, l’episodio è confermato dal procuratore generale Sergio Sottani che lancia lancia l’allarme sull’aumento dei reati di violenza nelle carceri umbre. Il Sappe riferisce di "ennesimo fine settimana di follia" perche oltre all’aggressione al magistrato, avvenuta ieri, tra sabato e domenica si sono verificati numerosi scontri tra detenuti di diverse etnie, con feriti e contusi. "Sabato pomeriggio - è il resoconto choc del segretario umbro Fabrizio Bonino - un detenuto di media sicurezza ha aggredito il poliziotto di sezione: poco dopo, in infermeria, un detenuto ha lanciato una bottiglia contro altri reclusi, che hanno reagito colpendo duramente il nigeriano, che si è salvato solo grazie all’intervento del poco personale di polizia in servizio. Poi domenica mattina, all’apertura delle celle di media sicurezza, un gruppo di magrebini e italiani di origine campana sono entrati nella cella di un detenuto albanese sdraiato a dormire, percuotendolo per vendetta. L’uomo è stato inviato in ospedale con lesioni a viso e corpo. Domenica pomeriggio ennesima rissa tra magrebini e campani, con i detenuti del Nord Africa che hanno avuto la peggio, con tagli profondi al viso". Il sindacato lamenta mancate risposte alle richieste di sfollamento del penitenziario e di maggiore personale. Il procuratore generale Sergio Sottani: "Sono aumentati i fatti di violenza nelle carceri umbre. Nel 2022, 99 casi di aggressioni tra detenuti, 28 nei confronti del personale di polizia e uno degli operatori penitenziari. Nel 2023 le aggressioni tra detenuti sono salite a 124, 69 verso il personale della penitenziaria e 3 verso gli operatori. I dati del 2024 sono ancor più impressionanti: nel primo quadrimestre già 45 aggressioni tra detenuti, 28 nei confronti del personale della penitenziaria. A tali numeri vanno aggiunti 25 tentativi di suicidio e 3 suicidi di detenuti nel 2022, che sono aumentati nel 2023 a 36 casi tentati e 3 sucidi. Nel primo quadrimestre di quest’anno si sono già riscontrati 23 tentativi di suicidio ed un suicidio".

Ste.Cin.