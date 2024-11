“Sweet Pampepato”, Terni festeggia il suo dolce. Tre giorni di degustazioni, show e dolci incontri

Tre giorni, da domani a domenica, per trasformare Terni in un irresistibile palcoscenico di sapori e tradizioni. Tutto pronto per il debutto di “Sweet Pampepato”, il festival cultura-gastronomico dedicato al dolce ternano per antonomasia e alle altre eccellenze dalla pasticceria nazionale, insieme a ricco ampio calendario per appassionare, incuriosire e meravigliare il palato con show cooking, aperitivi, spettacoli, eventi tutto a tema Pampepato. L’evento, alla prima edizione, è nato su iniziativa di Confartigianato imprese Terni, con il sostegno di tutte le istituzioni, è organizzato da Sgp Grandi Eventi, Associazione Culturale Quelli del’29 con tantissime collaborazioni ed è stato presentato a Palazzo Spada, con il vicesindaco Riccardo Corridore e le assessore al commercio, Stefania Renzi, e al turismo Michela Bordoni..

Tante sono le esperienze aperte al pubblico in piazza della Repubblica, al PalaPampepato (area allestita per l’occasione) e in tutto il centro. per conoscere il dolce della tradizione, le sue declinazioni contemporanee e per incontrare grandi nomi della gastronomia italiana e personalità di cultura, sport e spettacolo. La Champions League del Pampepato vedrà sfidarsi i vincitori delle passate edizioni del campionato del pampepato organizzato dal Met Bistrot di Terni e delle ultime tre edizioni del Contest per il miglior pampepato della Pro Loco Marmore davanti ad una giuria che avrà il compito di decretare il campione. E poi colazioni letterarie, degustazioni, guidate direttamente dai produttori di pampepato di Terni Igp, in abbinamento con i migliori vini e liquori del territorio e con altri dolci tradizionali, con attenzione anche per le intolleranze alimentari. Il ciclo di aperitivi permetterà di scoprire la storia dei drink della tradizione e le incursioni a tema.