Suoni di fine anno a Palazzo Arcivescovile con la virtuosa del liuto

Tradizionale concerto di fine anno, questo pomeriggio alle 17 al Salone dei Vescovi di Palazzo Arcivescovile: l’Accademia degli Ottusi presenta “Lobet ihn mit Saiten und Reigen”, un viaggio nelle musiche del Settecento tedesco per liuto con direzione artistica di Francesco Corrias e cona la solista Evangelina Mascardi che si esibirà con liuto a 13 ordini costruito da Cezar Mateus. In programma musiche di Sylvius Leopold Weiss e Johann Sebastian Bach.

Evangelina Mascardi è considerata tra i migliori liutisti attivi nel panorama internazionale. Nata a Buenos Aires nel 1977 si è diplomata in chitarra classica iniziando giovanissima la sua attività concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis in Svizzera. Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista e con grandi orchestre in importanti festival europei. Tanti i riconoscimenti all’attivo. Insegna Liuto al il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.