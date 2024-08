“Suoni dal Legno“ a Todi. La superstar è la chitarra

Entra nel vivo a Todi la sedicesima edizione di “Suoni dal Legno”, il festival dedicato alla chitarra diretto da Emiliano Leonardi e Sandro Lazzeri: è un grande classico delle serate estive grazie a un cartellone che invade la più belle location di Todi e spazia dal classico al contemporaneo con un occhio di riguardo al mondo del fingerstyle pop. Grandi maestri, artisti internazionali e nuovi talenti celebrano la chitarra come strumento solista e promuovono collaborazioni tra musicisti, con performance uniche e irripetibili, tutte a ingresso libero.

Così questa sera si punta su un giovane talento della chitarra classica con il concerto di Elia Portarena che si è esibito in festival ed eventi in tutto il mondo e che alle 21 suonerà nel Chiostro delle Lucrezie. Da domani si passa alla Chiesa di Sant’Antonio con lo strumento progenitore della chitarra moderna: la chitarra dell’Ottocento presentata da Francesco Taranto: il suo concerto sarà preceduto da Duo chitarra-pianoforte di Emiliano Leonardi e Ielyzaveta Pluzhko, in un repertorio originale dell’800. Altro Duo chitarra-pianoforte, domenica con Carles Pons e José M. Cuenca in un repertorio composto da trascrizioni di musiche spagnole mentre lunedì “Suoni dal Legno” ospita uno dei più grandi maestri del nostro tempo: Giuliano Balestra (nella foto), tra i massimi esponenti del chitarrismo internazionale e storico cattedratico, celebre non solo come interprete ma anche come Presidente del Concorso Internazionale di Chitarra “Fernando Sor” e compositore. Proprio in veste di compositore proporrà un concerto interamente di sue musiche.

Martedì 13 e mercoledì 14 agosto si procede con i concerti dei chitarristi Eleonora Forelli, Lara Cherkas, Maurizio di Fulvio e Andrea Milan nel Chiostro delle Lucrezie, il giorno di Ferragosto è atteso il Tiber guitar trio, finale venerdì 16 con canto e chitarra acustica: Il Duo Dulce Gardenia si esibirà alla Terrazza del Complesso delle Lucrezie alle 21.