"Sulle strade si rischia la vita". L’appello da Santa Maria ’Interventi contro la velocità’

Anche in questo ultimo scampolo d’estate continuano le segnalazioni di comportamenti per niente civili da parte di automobilisti e motociclisti. Le più recenti riguardano via Protomartiri Francescani, la strada che, dal centro cittadino, conduce al cimitero cittadino per continuare in direzione Castelnuovo-Cannara.

"Le situazioni di rischio sono quotidiane e continue – viene evidenziato da chi transita ogni giorno sulla strada -. Dalla rotonda all’incrocio con via Francesco di Bartolo, sono troppi i veicoli, a due o a quattro ruote, che prendono velocità e transitano a velocità eccessiva in una zona trafficata e dove sono presenti pedoni. Si tratta di un rettilineo, ma sono presenti abitazioni e attività senza dimenticare coloro che si recano al cimitero e quindi le velocità devono essere adeguate".

Da qui la richiesta di controlli e di interventi per cercare di limitare la velocità, come l’installazione magari di dissuasori in grado da indurre andature più consone per un centro abitato. Sempre nella cittadina di Santa Maria degli Angeli, situazioni di velocità eccessiva vengono anche da via Los Angeles (compreso il tratto antistante la Basilica papale della Porziuncola), via Giosuè Carducci e via Gabriele d’Annunzio nella zona della stazione e del teatro Lyrick. Ma anche ad Assisi le cose non vanno meglio, a cominciare da viale Umberto I (dove c’è anche chi tenta manovre che definire azzardate è poco), via Madonna dell’Olivo, via Borgo Aretino, quest’ultima all’interno del centro storico. Mezzi che sfrecciano e moto e ciclomotori che fanno spesso troppo rumore, altra nota dolente per il quale maggiore attenzione e controlli sarebbero opportuni.