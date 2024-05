Successo in Umbria per la Notte Europea dei Musei

L’arte by night piace e conquista il pubblico. Grande successo per la “Notte Europea dei Museo“, manifestazione che sabato ha proposto l’apertura straordinaria serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, arricchita da varie iniziative speciali e tante visite guidate. Ottimi risultato per i 14 luoghi della cultura dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Nazionali Umbria diretti da Costantino D’Orazio che hanno registrato un totale di 1086 visitatori. Tra questi si segnala la Galleria Nazionale dell’Umbria con 403 presenze. Tra le iniziative che hanno accompagnato le aperture in notturna ci sono la visita guidata a Villa del Colle del Cardinale attraverso un percorso di dieci grottesche emblematiche, alla luce di una torcia, “La notte al museo“ per i bambini al Museo Paleontologico “Boldrini” di Pietrafitta, con torcia, coperta o sacco a pelo e lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate“ a Palazzo Bufalini di San Giustino di San Giustino.

Successo anche a Spoleto dove circa 400 persone hanno partecipato alle iniziative organizzate nelle strutture comunali, a Palazzo Collicola, Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e al Museo di Scienze e del Territorio per la Notte Europea dei Musei. Dalle 19.30 alle 23, le visite guidate che hanno accompagnato spoletini e turisti alla scoperta delle mostre in corso nelle varie strutture museali hanno fatto registrare il tutto esaurito. molto apprezzati la performance Traum (nella foto) di Giorgia Fagotto Fiorentini e i concerti dell’Associazione Spoleto Musica.