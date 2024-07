Studente dello Scientifico vince il premio ’Laura Migni’

VIOLE DI ASSISI – Emanuele Boccali, della classe V F del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazione di Assisi "Principe di Napoli" ha vinto la prima edizione del concorso per una borsa di studio intitolata a Laura Migni, prematuramente scomparsa lo scorso anno. Boccali è stato scelto tra tutti i partecipanti per essere uno studente meritevole e impegnato del sociale. La cerimonia di premiazione si è svolta al termine della Santa Messa in suffragio celebrata da don Alessandro Picchiarelli nella chiesa parrocchiale di San Vitale alla presenza del marito di Laura, Italo Landrini, delle figlie, degli amici della frazione, di Ivano Bocchini, presidente della Pro loco di Viole che ha istituito il premio per ricordare la giovane donna e mamma, che tanto si era adoperata per la comunità. La premiazione si è svolta in occasione della giornata conclusiva della manifestazione ’Beerock’ che negli anni aveva visto Laura partecipare attivamente, un’autentica ‘anima’ dell’iniziativa fortemente sentita dalla frazione. "Siamo fieri, come Pro Loco Viole, di essere gli ideatori di questo progetto – le parole dei promotori dell’iniziativa – Laura era un’anima speciale e rimarrà sempre nei nostri cuori". Il concorso era agli studenti del quinto anno di tutte le scuole pubbliche secondarie di secondo grado del Comune di Assisi con l’intento di valorizzare ragazzi e ragazze che si siano particolarmente distinti al contempo nell’attività scolastica e per una cittadinanza attiva, solidale, responsabile, impegnata, generosa La commissione del premio era presieduta da Italo, Martina e Benedetta Landrini, marito e figlie di Laura Migni, che ha selezionato il vincitore.

M.B.