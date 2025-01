"Stop al proliferare dei b&b"

ORVIETO Limitazioni in vista al proliferare dei bed and breakfast, la cui crescita continua rischia di azzerare o comunque ridurre la disponibilità degli immobili da destinare a normali locazioni. Il provvedimento viene annunciato dal sindaco Roberta Tardani (foto) dopo che l’amministrazione comunale era già intervenuta, rendendo meno agevole la trasformazione in strutture ricettive per i locali posti al piano piano terra degli edifici. "Gli orvietani hanno scelto la continuità – dice il sindaco – ma ci hanno anche dato indicazioni che non stiamo certo ignorando, le politiche dell’abitare su tutti. Stiamo lavorando a misure urbanistiche di contenimento delle strutture ricettive extralberghiere e ad incentivi per affitti ai residenti, stiamo studiando una revisione del sistema dei parcheggi e della viabilità che agevoli i cittadini, sono stati avviati interventi sul decoro del centro che oggi può contare anche su due operai specializzati"