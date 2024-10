Stefano Morosi, scrittore tra passione e solidarietà

In pochi mesi il suo nuovo libro, “L’adolescenza profanata“, è già arrivato alla terza ristampa, con il ricavato delle vendite destinato all’Istituto Serafico di Assisi, per aiutare bambini e ragazzi con gravi disabilità. Un nuovo successo editoriale per Stefano Morosi (nella foto), scrittore nato a Marsciano e residente a Perugia che fin da piccolo insegue la passione per la scrittura e che ha già pubblicato numerosi libri accolti dal pubblico con altissimo gradimento, senza mai dimenticare la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo. Ne è testimonianza “L’adolescenza profanata“ (Glu Edizioni) che il sabato 26 ottobre verrà presentato a Umbrialibri e che Morosi ha scritto basandosi su fatti realmente accaduti. "Una storia raccapricciante – sottolinea – che riguarda la violenza subìta da un ragazzo. Ho ascoltato la testimonianza in prima persona e la racconto nel mio libro perché la violenza deve spingere all’impegno sociale e al desiderio che altri non provino mai lo stesso dolore".

Il nuovo libro arriva dopo i successi dell’esordio con “La Stella di Cecanibbio“ dedicata alla vita della nonna e di “La gallina dai pulcini d’oro“ su una leggenda intorno al popolo Etrusco. Con le vendite dei suoi libri Morosi ha acquistato e donato all’ospedale di Marsciano una videolaparoscopia e adesso si sta dedicando ad aiutare il Serafico. "Sono una persona semplice – tiene a sottolineare – sono nato nel Castello di Monte Vibiano Vecchio e da 40 anni mi alzo alle 6 del mattino. Da sempre scrivo per passione".