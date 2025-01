"Stazione a Collestrada. Non si perda più tempo"

PERUGIA – "È necessario che la Regione non perda tempo alla ricerca di alternative fantasiose e impercorribili sulla stazione ferroviaria di Collestrada, che mai verranno realizzate, considerate tutte le priorità ferroviarie dell’Umbria che attendono da decenni. La presidente Stefania Proietti approfondisca tecnicamente in modo serio il problema ed eviti di bloccare il futuro e ogni possibilità di sviluppo convincendo anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, visto che Rfi confermerà il crono programma solo dopo che il Comune di Perugia, da tempo sollecitato senza ottenere ad oggi risposta, approverà la variante relativa". E’ quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Enrico Melasecche, che critica la governatrice che "ha più volte promesso di realizzare una stazione ferroviaria all’interno dell’aeroporto, definendo ‘folle’ il progetto di Collestrada e promettendo di far arrivare un treno direttamente all’interno dell’aeroporto. Ipotesi, questa sì, abbastanza folle e irrealizzabile visto che i costi lieviterebbero di circa 380 milioni di euro, con la certezza di bloccare il progetto, perdere tempo e gli investimenti fin qui impegnati".