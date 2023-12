"Sportivi Eccellenti 2023", il Comune premia i protagonisti

ASSISI – "Sportivi Eccellenti 2023", il Comune di Assisi premia i protagonisti dello sport: la terza edizione dell’iniziativa si terrà questa, alle 21, al teatro Lyrick per quello che vuole essere un momento di confronto sul mondo dello sport e un’occasione per gratificare l’operato e le qualità di sportivi e associazioni che si sono distinti. Tanti saranno i protagonisti del mondo dello sport sul palco insieme al sindaco Stefania Proietti, all’assessore Veronica Cavallucci, ai rappresentanti del Comune e alle varie autorità civili locali e regionali. Fra i premiati Francesco Felici finalista US open, Salvatore Puccio e Orlando Ranucci per il ciclismo, Roberto Cammarelle, Irma Testa e Franco Falcinelli per il pugilato, Michele Iannucci per il calcio, Elena Schiattelli per il padel; premi alla memoria Lucio Tarpanelli (Angelana) e Oscar Tofi (Rivo Subasio) e sarà anche osservato un minuto di raccoglimento per Davide Piampiano. Spazio inoltre per il Serafico e il mondo delle scuole. Ad aprire e a chiudere la serata, l’orchestra e il coro della scuola media di Petrignano di Assisi.