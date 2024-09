Sport Village Sano agonismo e socialità. Sfide aperte per le Mini Olimpiadi

Una due giorni dedicata allo sport, con la possibilità di cimentarsi in tantissime discipline, all’insegna del sano agonismo, della socialità e della solidarietà. È pronta la sesta edizione di ‘Sport Village #Forazaecoraggio’, la manifestazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, che si terrà al centro di intrattenimento Gherlinda sabato e domenica, organizzata in collaborazione con Coni Umbria e associazione Giacomo Sintini. I dettagli sono stati presentati da Simone Mainiero, direttore del centro Gherlinda, Alessia Minniti dell’Associazione Giacomo Sintini e Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria. Presenti, inoltre, Pierluigi Vossi e Francesco Cocilovo, assessori allo sport rispettivamente dei Comuni di Perugia e di Corciano. L’obiettivo dell’evento è, come sempre, quello di promuovere l’attività sportiva, il sano divertimento e lo sport come grande veicolo educativo tra i giovani. Saranno diciannove le federazioni e associazioni partecipanti che daranno la possibilità di cimentarsi in moltissime discipline: kung fu e tai chi, sport equestri, trottola, canoa e kayak, baseball e softball, atletica leggera, calcio, basket, ping pong, judo e karate, kickboxing, pallavolo, rugby, scherma, tennis e padel, taekwondo, scacchi, ginnastica ritmica e minimoto. Verranno allestite delle aree in cui ci saranno dimostrazioni, esibizioni e campi pratica aperti a tutti in entrambi i giorni dalle 15 alle 20. Tra le novità i pony, riconfermate a grande richiesta le minimoto. Anche quest’anno vengono riproposte le Mini Olimpiadi che danno la possibilità di vincere ingressi gratuiti per il The Space cinema presente al Gherlinda: per partecipare bisognerà ritirare l’apposita scheda nell’infopoint Sport Village negli orari di apertura degli stand e compilarla.