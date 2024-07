Splende il Narnia Festival. Anteprime di lirica e teatro

Con il concerto “Note d’amore“, dedicato all’attrice Maria Rosaria Omaggio, si apre domani alle 21.30 nella Basilica di San Valentino a Terni il programma di eventi di opera lirica e teatro che fa da anteprima al Narnia Festival. La pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro (foto), direttrice artistica del Narnia Festival e ambasciatrice di San Valentino nel modo, ha scelto di aprire questa sezione di anteprima, che si concluderà il 13 luglio, con un concerto dedicato alla ‘musica del cuore’ nel quale eseguirà sue composizioni originali dedicate all’amore e ricorderà Maria Rosaria Omaggio. "Una cara amica e una grandissima attrice : dice Cristiana Pegoraro –, insignita del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera nel 2017, protagonista di produzioni e spettacoli in diverse edizioni della kermesse”. Al concerto partecipano anche i cantanti del laboratorio lirico diretto da Alessandro Luciano accompagnati al pianoforte da Fabio Montani. Gli stessi cantanti saranno poi protagonisti, mercoledì 7 alle 21.30 al Teatro Manini di Narni, dello spettacolo “A night at the opera“ dedicato all’opera lirica. Le anteprime del Narnia Festival proseguono giovedì 4 alle 19.30 all’ex refettorio di Palazzo dei Priori a Narni con un evento dedicato ad Alvinio Misciano, tenore di Narni che conquistò il mondo. Ci si sposta ad Amelia, martedì 9 alle 19 nella Sala dello zodiaco di Palazzo Petrignani, per “De musica et natura“, viaggio musicale e poetico dalle “Stagioni“ di Vivaldi fino alle composizioni di Cristiana Pegoraro, al pianoforte mentre mercoledì 10 si torna a Narni con un evento dedicato a Gioachino Rossini: alle 19.30 allo Smac del Manini ci sarà lo spettacolo “Rossini e i sapori della musica“ di Germano Rubbi, in scena con Marco Bonetti e Cristiana Pegoraro, seguito da una cena. Le anteprime si chiudono sabato 13 con lo spettacolo teatrale “Foto - Istantanee di tempi perduti“. Ingresso libero, con prenotazioni al 3667228822.