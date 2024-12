TUORO SUL TRASIMENO - Un suggestivo spettacolo teatrale itinerante sulla Natività, scritto e diretto dalla regista Francesca Caprai e riproposto quest’anno a Tuoro sul Trasimeno dopo il grande successo della scorsa prima edizione. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Tuoro con il patrocinio del Comune e la preziosa collaborazione degli attori e dei figuranti del gruppo teatrale Il Gorro e dell’associazione di rievocazione storica Legio I Taurus.

I primi appuntamenti sono andati in scena il giorno di Santo Stefano e ieri, ma lo spettacolo verrà riproposto ancora oggi e dal primo al 6 gennaio, tre volte al giorno alle 17, alle 18 e alle 19, per info e prenotazioni si può chiamare allo 075.825220 tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30.

Il percorso dello spettacolo si sviluppa all’interno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del comune di Tuoro, nelle colline sovrastanti il borgo, e prevede nove postazioni con altrettanti scene che si andranno ad animare di volta in volta, creando così per lo spettatore un’esperienza in grado di coinvolgerlo a 360 gradi. La partenza è dal teatro comunale di Tuoro.