’Spazio Talk’. L’omaggio a Beverly Pepper

TODI – Nasce per festeggiare il compleanno di Beverly Pepper, l’artista che scelse Todi quale città per vivere e lavorare, "Spazio talk, donne oggi: sfide e visioni future". Un momento di scambio e di partecipazione, promosso dalla Fondazione Pepper, uno spazio di condivisione di idee e visioni."Abbiamo sentito l’esigenza di creare uno spazio in cui l’arte è aggregazione – afferma Elisa Veschini, presidente della Fondazione – è forza attiva nella costruzione e nello sviluppo della comunità. Una comunità che avanza insieme mettendo al centro l’ascolto e il dialogo". Nasce così Spazio Talk che sabato 21, alle ore 17 nella sala della Fondazione Progetti Beverly Pepper, in via Valle Inferiore, vedrà la partecipazione di Rossella Vasta, artista e direttrice della Pieve International School, Elena Corradi, artista visiva, Alessandra Migliorati, docente e vicedirettrice presso la scuola di specializzazione in Beni storico artistici dell’Università di Perugia e Anna Maria Balsano, giurista e collezionista. A moderare l’incontro sarà Arianna Bettarelli, curatrice della Fondazione. Sfiorato il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea, cui la Fondazione ha lavorato insieme all’amministrazione comunale presentando un complesso dossier, la città continuerà a essere punto di riferimento per tutti gli amanti del contemporaneo: grazie alla strada aperta da Beverly, non a caso, molti artisti negli anni hanno omaggiato Todi della loro presenza e delle loro opere, da Piero Dorazio ad Alighiero Boetti, Nicolas Carone e l’irlandese Brian O’Doherty, proprietario della Casa Dipinta, ora donata al Comune ed inserita nel circuito degli spazi comunali.

