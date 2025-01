Spacciava hashish, arrestato. Ha 17 anni ed è ai “domiciliari“. Può uscire solo per la scuola

Uno studente minorenne indagato per spaccio di droga fra Assisi e Bastia Umbra è finito ai domiciliari: potrà uscire solo per andare a scuola. I militari hanno ricostruito la rete di spaccio dell’indagato accertando circa 200 cessioni di stupefacente, avvenute tra il 2023 ed il 2024 sia a Santa Maria degli Angeli che a Bastia Umbra, perlopiù all’esterno di fast-food frequentati da giovani e nei pressi dei giardini di Borgo Primo Maggio. Le indagini condotte dai militari dell’Arma erano iniziate già nell’estate 2024, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112 da parte dei residenti di Santa Maria degli Angeli, che avevano notato frequenti movimenti sospetti nella zona della stazione ferroviaria e del vicino fast-food. Già ad agosto, i carabinieri avevano avviato controlli, nel corso dei quali avevano fermato il 17enne: lo avevano colto mentre cedeva un pacchetto a un’altra persona, che però era riuscita a scappare. Il minorenne fermato, sottoposto a perquisizione sia personale sia domiciliare, era stato trovato in possesso di due involucri con 25 grammi di hashish. I successivi approfondimenti investigativi, e in particolare le testimonianze raccolte da vari acquirenti, alcuni dei quali minorenni, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la rete di spaccio dell’indagato e di accertare circa 200 cessioni di stupefacente, tra il 2023 ed il 2024 sia a Santa Maria degli Angeli che a Bastia Umbra, perlopiù all’esterno di fast-food e nei pressi dei giardini di Borgo Primo Maggio. Nei giorni scorsi, il giovane è stato convocato, con i genitori, nella caserma di Santa Maria degli Angeli dove gli è stato notificato il provvedimento cautelare emesso dal gip. È autorizzato a uscire da casa solo per recarsi a scuola.

Maurizio Baglioni