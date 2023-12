Sì del Consiglio al bilancio preventivo

SPOLETO - Ok al bilancio preventivo 2024-2026. Il documento economico è stato approvato dal Consiglio comunale con 15 voti favorevoli e 6 contrari. Il disavanzo è passato in due anni da 12,5 milioni di euro a 3,5 milioni ed è garantito un fondo di cassa finale non negativo. Non è previsto alcun aumento di imposte e tasse grazie a una manovra di contenimento delle spese e previsione prudenziale delle entrate. Dai dati di pre-consuntivo 2023 è emerso un miglioramento del risultato di amministrazione, per ora solo presunto, di un milione rispetto al 2022. Sono state previste 15 nuove assunzioni tra esperti amministrativi, di vigilanza, insieme ai dirigenti andati in pensione. La parte investimenti prevede circa 135 milioni di euro di investimenti, di cui oltre 48 milioni di euro dell’anno in corso e € 86 milioni degli anni successivi, finanziati per la gran parte con i fondi Pnrr.