Si celebra il Beato Giacomo Villa, elemosiniere di carità. Domenica la messa solenne e la processione

Città della Pieve celebra il Beato Giacomo Villa, elemosiniere della carità, di cui ricorre a gennaio il ricordo della morte. I festeggiamenti inizieranno sabato 11 con la traslazione nel duomo dei santi Gervasio e Protasio dell’urna col corpo del Beato e con la celebrazione dei vespri e della santa messa alle 18. Domenica 12 verrà celebrata solennemente la santa messa alle 10.30 e successivamente dal duomo si snoderà una grande processione per le vie cittadine; l’urna con i resti del Beato sarà trainata come da due buoi di razza chianina che, come 800 anni fa, condurranno tutti fino alla chiesa del Beato Giacomo Villa.