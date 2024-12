Sì all’unanimità alla riqualificazione di Viale della Rimembranza

Il Consiglio comunale , riunitosi lunedì scorso, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Rinascimento Eugubino per la riqualificazione di Viale della Rimembranza, istituito nel 1923 e dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Così facendo, l’amministrazione comunale si impegna a elaborare entro tre mesi un progetto di riqualificazione complessiva del viale "che includa la sistemazione del tracciato pedonale, una nuova illuminazione e la sostituzione di tutte le targhette commemorative con incisioni in ottone riportanti il grado, nome, cognome, luogo e data di morte dei combattenti"; inoltre, è stato richiesta anche una valorizzazione del viale come bene culturale e luogo della memoria. "Questo voto unanime è un segnale forte: quando una proposta è valida e risponde a un’esigenza reale della comunità, riesce a unire tutte le forze politiche, al di là delle appartenenze. È significativo sottolineare come la maggioranza abbia dimostrato grande apertura, accogliendo una proposta proveniente da un gruppo di minoranza, riconoscendo l’importanza di valorizzare uno dei luoghi più simbolici della nostra città", scrive il gruppo consiliare Rinascimento Eugubino.