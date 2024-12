Semina il panico in pieno centro a Orvieto, poi deruba un musicista: giovane nei guai

Orvieto, 16 dicembre 2024 - Prima ha seminato il panico tra cittadini e turisti in pieno centro, poi deruba un musicista di strada in via Cavour, poco lontano da dove era stato effettuato il primo intervento della polizia. E' successo a Orvieto, dove è dovuta intervenire una pattuglia della Volante del commissariato di Pubblica Sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, mentre il musicista stava suonando in strada, gli si sarebbe avvicinato un uomo che, dapprima si è messo a parlare con lui, poi improvvisamente, gli ha rubato un accessorio dello strumento dal valore di 100 euro, dandosi alla fuga. Qualche minuto dopo il giovane è stato rintracciato e perquisito. L’uomo, già segnalato per atteggiamenti aggressivi, è stato portato in commissariato e i proventi del furto sono stati riconsegnati al proprietario.