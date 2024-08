Segni Barocchi, ci siamo. In città è tutto pronto per tuffarsi nella storia

Compie 45 anni ‘Segni barocchi festival’ e si appresta a vivere un’edizione storica sotto la direzione artistica di Daniele Salvo che ha costruito, insieme allo staff, un cartellone di eventi dedicati a Shakespeare. Una settimana intensa, a partire dal 30 agosto, che culminerà con la Notte Barocca del 7 settembre ma anche con la lectio magistralis che terranno il 9 architetti del calibro di Doriana e Massimiliano Fuksas dal titolo ‘Zero gravita urbanism’, in collaborazione con l’Ente Giostra della Quintana. Ieri la presentazione ufficiale dell’evento, alla presenza del vicesindaco Riccardo Meloni, del neo assessore alla cultura Alessandra Leoni, del direttore Salvo, della presidente della Fondazione Carifol, Monica Sassi e del presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, oltre che alla dirigente Francesca Rossi. Oltre a Salvo, a collaborare per la realizzazione di questa edizione ci sono state Melania Giglio e la folignate Elga Ciancaleoni. "L’amministrazione tiene a questo evento, che si va a sposare con la città in questo settembre folignate che è riferimento a livello regionale e sovraregionale", ha detto Meloni. L’assessore Leoni, alla sua prima uscita ufficiale, ha evidenziato come Salvo abbia dato "un taglio nuovo all’evento, perché è giusto che le cose si rinnovino. Abbiamo puntato a coinvolgere tutti i cittadini e tutta la città, con l’obiettivo di far vivere il Barocco nei tempi moderni e di puntare ad un evento che sia sempre più internazionale". Sottolineato l’impegno in queste iniziative della Fondazione e della Quintana. A Salvo il compito di illustrare poi il programma che inizierà alla Corte di Palazzo Trinci con ‘Lear! Lear! Lear’ da King Lear di Shakespeare. Una delle novità è il coinvolgimento del cinema. Ci saranno anche alcune serate che vedranno il coinvolgimento dello Zut! con le proiezioni di film a tema. Il culmine dell’evento sarà la Notte Barocca, caratterizzata dal corteo barocco che da piazza San Domenico arriverà a piazza della Repubblica. Da lì tutti gli attori si disperderanno in alcuni luoghi della città per dar vita ad alcune scene teatrali. A fine serata, sempre da piazza san Domenico, lo spettacolo di danzatori che eseguiranno una coreografia di Ricky Bonavita.