Sciogliamo il Nodo: "Qui nessuno vuole l’opera"

Il coordinamento "Sciogliamo il Nodo" che rappresenta più di 25 tra associazioni, comitati e imprese e il Comitato "Salviamo Collestrada" ribadisce "con fermezza lo sdegno per le affermazioni dell’ex assessore Enrico Melasecche durante il Consiglio regionale del 28 gennaio. Il consigliere, in realtà unico vero promotore del progetto del Nodo, ha ricevuto solo 11 voti su 20.000 dai cittadini di Ponte San Giovanni alle recenti elezioni, un dato che secondo noi testimonia il dissenso della cittadinanza alla realizzazione. Nonostante ciò - scrive il coordinamento -, continua a diffamare pubblicamente, senza mai fare i nomi dei membri del comitato che a suo dire avrebbero interessi personali nel bloccare la realizzazione del progetto. Precisiamo che nessun membro del comitato verrebbe espropriato per realizzare l’opera, mentre purtroppo circa 120 soggetti tra famiglie, imprese e cittadini dovrebbero subirlo".