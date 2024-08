Sbarrano la strada col nastro. Motociclista finisce in ospedale. Denunciati due ventenni

Definirla una “bravata“ sarebbe riduttivo. Tanto più che non è la prima volta che accade. Una specie di moda dei tempi attuali, quella di tendere un nastro o un cavo di acciaio ad altezza uomo lungo una strada particolarmente trafficata e attendere che dei veicoli transitino e riescano a evitare l’incidente. È accaduto qualche mese fa lungo la SR316 che da Massa Martana conduce a Bastardo di Giano dell’Umbria, ma solo adesso i carabinieri della Compagnia di Todi, attraverso un lungo e delicato lavoro di indagine, sono riusciti a risalire ai responsabili e a denunciare due ragazzi di venti anni, italiani e residenti a Massa Martana, ritenuti responsabili di blocco stradale. Nella notte del 16 settembre scorso avevano teso un nastro bicolore con alcuni led al centro, legandolo a dei cartelli segnaletici posti ai lati della strada e occupando di fatto l’intera carreggiata in modo da non consentire la circolazione. Un gesto grave, di pericolo per la sicurezza stradale, tanto che un giovane motociclista, anche lui massetano, trovandosi improvvisamente di fronte il nastro, non era riuscito a frenare in tempo e aveva perso il controllo del motociclo cadendo in terra: aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Da lì sono partite le indagini: i militari hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni e hanno sequestrato il nastro bicolore. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Spoleto, ha permesso di giungere all’individuazione degli autori; ulteriore conferma a quanto emerso è giunta, poi, dall’analisi del materiale biologico rinvenuto sul nastro. Entrambi i ventenni sono stati denunciati per blocco stradale, mentre le indagini sono tuttora in corso per verificare l’ipotesi di un coinvolgimento di altri nella vicenda.

Susi Felceti