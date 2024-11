Sarà un altro Natale indimenticabile. Albero sull’acqua e tante sorprese

Pieno fermento a Castiglione del Lago, dove c’è già aria di Natale. Sono entrati nel vivo, infatti, i preparativi per la quinta edizione di "Luci sul Trasimeno", la manifestazione organizzata dall’associazione Eventi Castiglione del Lago che, con i suoi oltre 100 volontari, si appresta a realizzare l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo e un’infinità di iniziative collegate. Con tante novità in arrivo per soddisfare le attese e la curiosità di grandi e piccini per quello che rappresenta un evento unico nel suo genere. Intanto c’è quella relativa alla data di accensione che regalerà un giorno in più di emozioni: il “tasto magico“ verrà pigiato alle 17.30 del 7 dicembre prossimo anziché nel pomeriggio dell’Immacolata. Ma ancor più coinvolgente sarà la novità del “Wonder Show“, uno spettacolo di luci e pura meraviglia che, ripetuto per ben tre volte nell’arco di ogni singola sera, andrà a disegnare in cielo coreografie luminose mozzafiato, pronte a rispecchiarsi sull’acqua del bacino lacustre. Facile immaginare l’impatto emozionale a livello visivo in combinazione con le 2.400 luci perimetrali e le 250 lampade interne che adornano un albero capace di estendersi per 1.080 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza, grazie a 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti, e di utilizzare il 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’albero sarà unicamente visibile attraversando un percorso che promette grande impatto soprattutto per i più piccoli, fatto di luci e di attrazioni coinvolgenti come il “Babbo Natale Xmas Garden“, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, e il "Sentiero del Presepe" in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia.

All’interno anche l’inedito “Xmas Café“, che però sarà preceduto dall’area riservata alla vera grande novità 2024 in una location accessibile a tutti: sbarca a Castiglione del Lago, infatti, “Chocolake“ una dolce parentesi firmata Eurochocolate, manifestazione pronta a sbarcare per la prima volta al Trasimeno con i propri stand in cui sarà possibile degustare e acquistare decine di tipologie di cioccolata. Ma non è tutto: a grande richiesta ecco di nuovo il “Ghiaccio Park“ con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata, il tradizionale “Villaggio dei mercatini“, “Castiglione del Lego“ per un trionfo di mattoncini colorati e costruzioni da record e gli allestimenti lungo le vie del centro storico.