Sapori in scena Enogastronomia a teatro

Sapori in scena a Spoleto con “Eat - Enogastronomia a teatro“, l’unico festival in Italia che unisce spettacolo, cultura ed eccellenze enogastronomiche, pronto a riaccendere le luci del palcoscenico con la terza edizione, dal 21 al 24 novembre. Il format innovativo torna con un cartellone variegato che aumenta il numero di spettacoli e di location,dove presentare il connubio tra recitazione, cibo, vino e musica: il Caio Melisso, il Teatrino delle Sei e il Museo Civico nel Palazzo della Signoria, tutte nel cuore della città. In più, grazie al concorso Play Eat, per spettacoli legati all’universo dell’enogastronomia, sono arrivate candidature da tutta Italia e sono selezionati spettacoli innovativi e dal sapore unico.

Il festival è organizzato da Andrea Castellani di AC Company e da Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione, in collaborazione con il Comune, che ieri hanno presentato la terza edizione a Casa Menotti. "La nostra – hanno detto – è una manifestazione di altissimo artigianato, che non si può replicare altrove perché si sposa proprio con le caratteristiche della città, con lo spettacolo del cibo che va in scena, per quattro giorni di rappresentazioni, musica e degustazioni a teatro". Novità di quest’anno, "avremo anche Emanuele Tumolo e Giulia Cerruti, due chef stellati della stand-up comedy italiana, con uno spettacolo che porteremo fuori dal teatro, aggiungendo così una quarta location come Palazzo Due Mondi".

Quanto al cartellone, il festival si inaugura giovedì 21 alle 19.30 al Caio Melisso con “Food Ensemble“, di nuovo ospiti del Festival con l’ultimo lavoro “Il concerto che puoi mangiare“, esperienza sensoriale da vivere come un concerto, con cinque tracce per cinque piatti. E ancora, venerdì 22 c’è Alessandro Sesti con “Un caffè senza tazzina“, la sera di sabato 23 al Museo Civico c’è una produzione che da oltre 20 anni gira nei teatri di tutto il mondo: il Teatro delle Ariette di Paola Berselli e Stefano Pasquini presentano alle 20.30 “Teatro da mangiare“, spettacolo di attori-contadini che portano in scena la magia e le emozioni della loro vita, mentre trenta commensali mangiano i prodotti che loro stessi hanno coltivato. Poi alle 22 nel Palazzo Due Mondi, Emanuele Tumolo e Giulia Cerruti presentano “Macedonia“, monologhi per palati fini e per stomaci forti. Infine domenica 24 alle 16 al Caio Melisso è l’ora di “Saga Salsa“ con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli. Tre donne, una nonna, una mamma e una figlia, si trovano, attorno a un tavolo, fra una portata e l’altra, a parlare delle loro vite. L’intero programma è su www.eatspoleto.it. Per info e prenotazioni ai numeri 3920452172 e 0742772150.

