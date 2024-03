San Giustino, Troiani: "In campo abbiamo dato tutto"

Fine settimana di pausa nel campionato di serie A3 maschile che ha lasciato il palcoscenico alle migliori quattro della categoria che si sono affrontate per il primo trofeo della stagione, la Coppa Italia. Riposo e riflessione per le formazioni che sono giunte orami a tre-quarti dello svolgimento. La seconda sconfitta interna è arrivata contro una delle squadre più in forma del momento. Non è il caso, dunque, di fare drammi alla Ermgroup San Giustino che è scivolata indietro in classifica. Quarto posto per gli altotiberini dopo lo stop al tie-break contro Sabaudia. Il commento è il palleggiatore Tommaso Troiani: "Sabaudia ha trovato il colpo di reni per ribaltare la partita quando era sotto due a uno. Sapevamo della difficoltà di questa partita, venivano da un momento molto positivo. Ce la siamo giocata alla pari e alla fine sono stati loro a spuntarla. Però noi in campo abbiamo dato tutto quello che avevamo. Non cerchiamo alibi, adesso lavoreremo in settimana per riprendere il nostro cammino, comunque abbiamo preso un punto e sapendo del girone molto equilibrato è sempre importante muovere la classifica. I set disputati sono stati equilibrati, quelli che abbiamo perso è stato per un paio di palloni e c’è rammarico per questo, ma come ho detto prima abbiamo dato tutto in campo". La classifica: Macerata 50, Fano 43, San Giustino 41, Lagonegro 40, Palmi 37, Modica 31, Lecce 29, Sabaudia 28, Sorrento 26, Casarano 26, Napoli 25, Marcianise 18, Bari 17.

A.A.